Исследование: жители Эстонии планируют бюджет на бумаге или в Excel

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Предлагаемые банками решения финансового планирования используют 12%, а приложения для составления семейного бюджета всего 5% респондентов, пишет Rus.Postimees.

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«Таблицами Excel для составления бюджета пользуются преимущественно молодежь и люди в возрасте до 40 лет. Большинство людей в возрасте до 59 лет традиционно собирают чеки и пользуются для планирования расходов и доходов карандашом и бумагой», - прокомментировал Урмо Кокманн, член правления заказавшей исследование компании BB Finance OÜ. Исследование провела компания Norstat.

Кокманн отметил, что непопулярность созданных банками решений может быть обусловлена их некоторой неуклюжестью и малой интерактивностью, а в приложения, как правило, нужно записывать вещи самостоятельно, что делает их использование достаточно неудобным: «В других странах мира очень популярны приложения для микроинвестирования и составления бюджетов, которые можно привязать к своему банковскому счету. До Эстонии, к сожалению, этот тренд еще не добрался».