Исследование: трамвайное сообщение между Таллинном и соседними волостями будет рентабельным

Фото: Рауль Меэ

Анализ показал, что в социально-экономическом плане в Харьюмаа окупилось бы как развитие трамвайных путей, так и лучшее использование имеющейся железной дороги, чтобы в дальнейшем между Таллинном и соседними волостями можно было передвигаться быстрее, экологичнее и комфортнее, пишет rus.er.ee.

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По оценке Министерсва экономики и коммуникаций также важна роль железнодорожного движения. Поезд является самым быстрым общественным транспортом в Таллинне, его скорость между Балтийским вокзалом и Юлемисте достигает 40 км/час. При развитии городской мобильности Таллинну и Elron следует обсудить возможность сотрудничества.

Присутствовавшие на презентации результатов исследования министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, мэр столицы Михаил Кылварт и исполнительный директор Союза самоуправлений Харьюмаа Йоэль Йессе единогласно согласились с тем, что дальнейшее развитие общественного транспорта немыслимо без единой транспортной сети, покрывающей Таллинн и соседние самоуправления.