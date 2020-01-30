Ночью в Харьюмаа угнали два Lexus, подозреваемые в краже одного автомобиля задержаны

Lexus. Фото иллюстративное. Фото: Меэли Кюттим

В ночь на четверг, 30 января, в таллиннском районе Кристийне и в деревне Ярвекюла были угнаны два автомобиля Lexus. Оба автомобиля были угнаны путем усиления сигнала бесконтактного ключа smart key, сообщила полиция.

В результате совместной операции полиции стран Балтии в Латвии задержаны трое мужчин, которые могут быть связаны с одним из угонов, а также найден один из угнанных автомобилей. Операция по задержанию подозреваемых во втором угоне продолжается.