Лидеры VKG: государство должно компенсировать сланцевому сектору ущерб от Зеленого курса ЕС

Фото: Эйко Кинк

Руководители Viru Keemia Grupp (VKG) попросили правительство подтвердить, что Европейский зеленый курс не повлияет на уже сделанные в производство сланцевого масла инвестиции или в противном случае государство должно будет их компенсировать, пишет rus.err.ee.

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Член совета VKG Прийт Пийлманн и председатель правления VKG Ахти Асманн направили письмо премьер-министру Юри Ратасу и возглавляемому им правительству, в котором указали, что Европейский зеленый курс должен гарантировать защиту уже сделанных в производство сланцевого масла инвестиций.

По мнению Пийлманна и Асманна, справедливые меры по переходу должны компенсировать, с одной стороны, негативное влияние на бюджеты страны и местных самоуправлений, а, с другой стороны, региональные социально-экономические негативные последствия и возможное обесценивание активов инвесторов.