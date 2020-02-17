EKRE призвала отказаться от аптечной реформы

Консервативная народная партия Эстония (EKRE) призвала парламент предпринять усилия для отмены аптечной реформы, которая должна вступить в силу 1 апреля.

Председатель партии EKRE Март Хельме Фото: LIIS TREIMANN

По мнению национал-консерваторов, в результате реформы закроются сотни аптек, уменьшится доступность лекарств, и на них вырастут цены, передает rus.err.ee.

По мнению национал-консерваторов, если аптечная реформа будет внедрена в нынешнем виде, то оптовые фирмы запустят JOKK-схемы и продолжат по-прежнему контролировать рынок лекарств, в то же время закрытие грозит многим аптекам по всей Эстонии, прежде всего в регионах.

Аптечная реформа вступила в силу в 2015 году. Её суть заключается в том, что, начиная с 1 апреля 2020 года, аптеками в Эстонии смогут владеть только провизоры.

Целью реформы было усиление конкуренции: большинство аптек Эстонии принадлежат оптовым продавцам лекарств и свой товар они закупают исключительно у материнских компаний.

По состоянию на 1 февраля 187 аптек Эстонии соответствовали требованию о собственнике-провизоре, а 308 – нет.