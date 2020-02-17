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Жизнь китайского завода: двухнедельный карантин и дезинфекция переговорных

Метро в Шанхае часто дезинфицируют. Фото: Xinhua/Ding Ting/Scanpix

Пока большая часть европейцев желала уехать из Китая, руководитель машиностроительной концерна Valmet, финн Кари Хумалайоки хотел туда попасть.

Хумалайоки рассказал финскому изданию Helsingin Sanomat, что он переживал, что авиакомпании прекратят полеты в Китай. По его словам, вызывает вопросы, если руководителя нет в критический момент на месте.