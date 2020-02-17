Ану Йыги • 17 февраля 2020
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Жизнь китайского завода: двухнедельный карантин и дезинфекция переговорных
Пока большая часть европейцев желала уехать из Китая, руководитель машиностроительной концерна Valmet, финн Кари Хумалайоки хотел туда попасть.
Хумалайоки рассказал финскому изданию Helsingin Sanomat, что он переживал, что авиакомпании прекратят полеты в Китай. По его словам, вызывает вопросы, если руководителя нет в критический момент на месте.
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