Оппозиция обвиняет мэрию в нерасходовании денег на поддержку нуждающихся детей

Оппозиция обвиняет вице-мэра Таллинна Бетину Бешкину в том, что мэрия Таллинна не расходовала средства, выделенные на поддержку нуждающихся детей

Требуют вынесения вотума недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной.

Оппозиционные депутаты Таллиннского городского собрания на заседании в четверг, 20 февраля, планируют внести в производство заявление о выражении недоверия вице-мэру столицы, пишет ERR.

По словам председателя Партии реформ в горсобрании Кристена Михала, поводом для инициирования вотума недоверия вице-мэру, курирующему социальную сферу, стала информация о том, что Таллинн не использовал выделяемые государством деньги на поддержку нуждающихся в этом детей. "Мы уже обсудили это с председателем фракции Isamaa Мартом Луйком и главой фракции EKRE Мартом Калласом. Для них также неприемлемо такое отношение вице-мэра к детям", - сказал Михал.

Лидер таллиннских соцдемов Раймонд Кальюлайд пока не подтвердил информацию о том, что социал-демократы присоединятся к инициаторам потенциального вотума недоверия.

"Члены нашей фракции сегодня встретятся с Бешкиной. После этого мы и сформируем свою позицию по этому вопросу. Выражать недоверие на основании интервью нельзя. Это не профессионально и в принципе неправильно. Но, конечно, поднятая СМИ тема вызывает беспокойство. Сейчас складывается впечатление, что город вел себя по отношению к детям очень безразлично", - прокомментировал Кальюлайд.