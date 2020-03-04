Прогноз: экономика Финляндии расти не будет

Фото: Лийз Трейманн

Финансовый концерн OP снизил свой прогноз роста ВВП Финляндии на этот год. Согласно новому прогнозу, ВВП Финляндии не будет расти в этом году из-за коронавируса. Ранее экономисты финансового концерна прогнозировали рост в 0,5 процента, передает Yle.

Причина ухудшения прогноза - влияние коронавируса на производство и неуверенность на мировом рынке.

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"Если эпидемия будет продолжаться и в следующие кварталы, то вероятность рецессий вырастет", - отметил главный экономист концерна Рейо Хейсканен, говоря о ситуации в Финляндии.