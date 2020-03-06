Кристьян Пруул • 6 марта 2020
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Swedbank: распространение коронавируса может снизить рост экономики Эстонии на 40%
В зависимости от степени распространения коронавируса, экономика Эстонии может снизиться на 0,3-1 процентных пункта по сравнению с ранее предполагаемым ростом в 2,4%, считают аналитики Swedbank.
Распространение вируса может повлиять на страны Балтии через три основных канала. Самый важный из них - это перебои во внешней торговле, которые могут больше всего повлиять на Эстонию и Литву, так как доля экспорта в этих странах выше. В случае Эстонии в уязвимом положении оказывается и импорт, так как 7,3% привозимых товаров приходит из Китая, из них треть задействована в промышленности.
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