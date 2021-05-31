Можно ли отправить сотрудника в отпуск в одностороннем порядке при отсутствии работы?
Может ли работодатель в одностороннем порядке отправить сотрудников в отпуск, если на данный момент им невозможно предложить работу? Отвечает Инспекция труда.
Читатель спрашивает. Работодатель сказал, что хочет отправить нас в одностороннем порядке в отпуск, потому что, по его словам, он уже целый месяц не предлагал нам никакой работы. Мне хотелось бы отдохнуть, но в сентябре, что я указала в поданном мной в феврале заявлении. Может ли работодатель в одностороннем порядке отправить работников в отпуск, если работы нет? В марте и апреле мы получили от Кассы по безработице компенсацию заработной платы. Как это повлияет на размер отпускных?
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