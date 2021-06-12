Фирташ окончательно вывозит Nitrofert из Кохтла-Ярве

Фото: Indrek Susi

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ окончательно вывозит из Кохтла-Ярве оборудование завода удобрений Nitrofert, сообщает «Северное побережье».

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Руководитель канцелярии Nitrofert Зинаида Никитина подтвердила изданию, что демонтаж оборудования начался и продлится, вероятно, до следующей весны. Оборудование доставят в Ровно, где работает предприятие Ривнеазот, входящее в химическую группу Фирташа OSTCHEM.

Причиной ухода бизнеса из Эстонии Никитина назвала расходы на электричество и зарплаты, которые в Эстонии значительно выше, чем на Украине.

Завод прекратил производство уже в 2013 году и сократил большую часть работников в 2015-м, когда стало понятно, что продолжать работу здесь экономически нецелесообразно, отмечает издание. Сейчас на предприятии все еще числятся 50 человек, из которых большая часть охраняет территорию с 60-ю зданиями.