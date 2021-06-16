Компанию L'Oreal оштрафовали за коммерческий шпионаж
Суд в Париже оштрафовал одного из крупнейших в мире производителей косметики - французскую компанию L'Oreal - на 370 тысяч евро за коммерческий шпионаж, сообщает "Коммерсант".
Истцом на суде выступала компания Guinot, в которую входит несколько сотен институтов красоты, пишет "Коммерсант".
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