Элийза Матсалу • 8 июля 2021 в 12:29
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Сутть о налоговых дебатах: одного только снижения подоходного налога недостаточно
Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть считает, что для повышения привлекательности Эстонии в глазах иностранных инвесторов и работников одного только снижения подоходного налога недостаточно.
Об этом он сказал в передаче Poliitikute töölaud на радио Äripäev.
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