Элийза Матсалу • 8 июля 2021 в 12:29
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Сутть о налоговых дебатах: одного только снижения подоходного налога недостаточно

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.  Фото: Liis Treimann

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть считает, что для повышения привлекательности Эстонии в глазах иностранных инвесторов и работников одного только снижения подоходного налога недостаточно.

Об этом он сказал в передаче Poliitikute töölaud на радио Äripäev.

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