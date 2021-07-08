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Сутть о налоговых дебатах: одного только снижения подоходного налога недостаточно

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть. Фото: Liis Treimann

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть считает, что для повышения привлекательности Эстонии в глазах иностранных инвесторов и работников одного только снижения подоходного налога недостаточно.

Об этом он сказал в передаче Poliitikute töölaud на радио Äripäev.