dv.ee • 12 июля 2021 в 12:16
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Недвижимость

«Земельный банк» Arco Vara достиг 180 000 квадратных метров

Иллюстративное фото.  Фото: Liis Treimann

Площадь грунтов застройщика Arco Vara выросла до 180 000 квадратных метров, что позволяет в будущем построить более 700 домов. Три четверти высокопотенциальных участков Arco Vara под жилую застройку находятся в Эстонии, сообщает пресс-служба компании.

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