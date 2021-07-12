«Земельный банк» Arco Vara достиг 180 000 квадратных метров

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Площадь грунтов застройщика Arco Vara выросла до 180 000 квадратных метров, что позволяет в будущем построить более 700 домов. Три четверти высокопотенциальных участков Arco Vara под жилую застройку находятся в Эстонии, сообщает пресс-служба компании.