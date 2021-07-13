Во Франции ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников

Иллюстративное фото. Фото: ISA HARSIN/SIPA, Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об обязательной вакцинации от коронавируса представителей разных профессий, прежде всего, медицинских работников, передает «Медуза».

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К 15 сентября прививки от коронавируса должны сделать сотрудники больниц, а также люди, которые постоянно контактируют с пожилыми, например, в домах престарелых.

Как уточнил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, медицинские работники, не сделавшие прививку, с 15 сентября «не смогут больше работать» и получать зарплату.

Также Макрон сообщил, что с 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек, например, в учреждениях культуры, станут пускать только по санитарному пропуску, который подтверждает, что человек сделал прививку от коронавируса или получил отрицательный результат теста на COVID-19.

С августа санитарный пропуск понадобится для посещения баров, ресторанов, кафе, а также для входа в поезда, автобусы и самолеты.