Страны G-20 не договорились по двум климатическим целям

Протесты в Неаполне против нерешительности G-20. Фото: Pacific Press/SIPA

Министры "двадцатки" не согласовали позиций по вопросу о недопущении потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года и о декарбонизации, пишет DW.

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Министры стран "большой двадцатки" (G-20, Группа двадцати) - клуба правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой - не смогли в Неаполе достичь договоренности относительно совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года. Как сообщил в пятницу итальянский министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани, принятие целевого показателя не поддержал целый ряд стран.

Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), государственный секретарь германского Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, в свою очередь, отметил, что переговоры оказались сложными. Страны не смогли сойтись и на том, чтобы полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года.