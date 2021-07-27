Датские фирмы столкнулись с дефицитом кадров: люди не хотят отказываться от пособия по безработице
Каждая пятая компания в Дании, размещая объявления о вакансии, получает резюме от кандидатов, которые на самом деле работать в ней не хотят, сообщает датская деловая газета Børsen.
C дефицитом кадров сегодня сталкивается каждое четвертое предприятие общепита в Дании Фото: Tim Barsoe, Reuters/Scanpix
Как рассказал Børsen эксперт по рынку труда Петер Халькьер, многие компании в Дании регулярно сталкиваются с ситуацией, когда в ходе собеседований с кандидатами на вакантную должность выясняется, что некоторые соискатели в самой работе совершенно не заинтересованы.
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