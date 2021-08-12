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Жители протестуют: власти разрешили открыть карьер под Люганузе

Департамент окружающей среды выдал разрешение на открытие известнякового карьера неподалеку от Люганузе, сообщает Postimees.

Известняковый карьер (иллюстративное фото) Фото: Арно Миккор

Разработку известняка предполагается начать на территории между двумя деревнями, находящимися на расстоянии около 500 метров друг от друга, информирует Postimees.