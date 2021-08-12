Жители протестуют: власти разрешили открыть карьер под Люганузе
Департамент окружающей среды выдал разрешение на открытие известнякового карьера неподалеку от Люганузе, сообщает Postimees.
Разработку известняка предполагается начать на территории между двумя деревнями, находящимися на расстоянии около 500 метров друг от друга, информирует Postimees.
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