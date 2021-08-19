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    Число кибератак с целью вымогательства выросло в мире в 2,5 раза

    За первые шесть месяцев 2021 года в мире было зафиксировано свыше 304 млн кибератак, предпринятых с целью вымогательства, сообщает "Коммерсант".

    Иллюстративное фотоФото: DAVID CHANG, EPA
    Согласно отчету компании Atlas VPN, занимающейся компьютерной безопасностью, это на 151% больше, чем в прошлом году, и рекордный показатель за все время наблюдений, пишет "Коммерсант".
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