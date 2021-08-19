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    Эстония примет в этом году до 30 беженцев из Афганистана

    Правительство приняло решение о том, что Эстония примет до 30 жителей Афганистана, которые сотрудничали с военными и гражданскими специалистами Эстонии, стран Евросоюза и НАТО.

    Испанские военные накануне вывезли из Кабула в общей сложности 500 человекФото: HANDOUT, LA MONCLOA / AFP
    Помимо 10 афганцев, которые сотрудничали с Европейским союзом и НАТО, и их ближайших родственников, Эстония примет в 2021 году еще до 20 жителей Афганистана, работавших вместе с эстонскими специалистами, а также членов их семей.
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