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dv.ee

3 сентября 2021 в 7:17 Поделиться:









Таллинн ищет лучших предпринимателей

Иллюстративное фото. Фото: Meeli Küttim

Для того, чтобы выдвинуть на первый план местных предпринимателей и бизнес-разработчиков, город Таллинн организует конкурс для предпринимателей. Мероприятие пройдет уже в 18-й раз. Свою кандидатуру можно представить до 10 сентября, сообщает городская канцелярия.

На праздничном гала-вечере, который состоится в конце сентября, будут отмечены все столичные предприятия, а также будет объявлен лучший девелоперский проект, способствующий развитию предпринимательства или туризма, лучший проект сотрудничества между предприятиями, лучший стартап, лучший проект года в области туризма, создатель рабочих мест, экологическое новаторство и решение будущего. Кроме семи основных номинаций, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и SA Eesti Rakenduskõrgkoolid будут вручены спецпремии лучшим прикладным научным работам года.