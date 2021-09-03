  • Поделиться:

    Таллинн ищет лучших предпринимателей

    Иллюстративное фото.Фото: Meeli Küttim

    Для того, чтобы выдвинуть на первый план местных предпринимателей и бизнес-разработчиков, город Таллинн организует конкурс для предпринимателей. Мероприятие пройдет уже в 18-й раз. Свою кандидатуру можно представить до 10 сентября, сообщает городская канцелярия.

    На праздничном гала-вечере, который состоится в конце сентября, будут отмечены все столичные предприятия, а также будет объявлен лучший девелоперский проект, способствующий развитию предпринимательства или туризма, лучший проект сотрудничества между предприятиями, лучший стартап, лучший проект года в области туризма, создатель рабочих мест, экологическое новаторство и решение будущего. Кроме семи основных номинаций, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и SA Eesti Rakenduskõrgkoolid будут вручены спецпремии лучшим прикладным научным работам года.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Минфин: неточности могут быть и в новом бюджете
    Количество пассажиров Tallink в августе уменьшилось
    "Шалят, однако": пенсионные деньги спровоцировали ажиотаж на бирже
    Инвестор
    EfTEN Capital заключил рекордную сделку на 130 млн евро
    EfTEN Capital приобрел офисный квартал в Риге за 131 млн евро. Это является крупнейшей сделкой в истории компании, пишет
    EfTEN Capital приобрел офисный квартал в Риге за 131 млн евро. Это является крупнейшей сделкой в истории компании, пишет
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Антти Моппель: кому выгодно повышение акциза на дизельное топливо?
    «Чьи интересы будет преследовать повышение акциза на дизельное топливо в 2022 году?» - таким вопросом задается акционер топливной компании Olerex Антти Моппель, комментируя рекордные результаты эстонской экономики во втором квартале нынешнего года.
    «Чьи интересы будет преследовать повышение акциза на дизельное топливо в 2022 году?» - таким вопросом задается акционер топливной компании Olerex Антти Моппель, комментируя рекордные результаты эстонской экономики во втором квартале нынешнего года.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение