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    Танксономия ЕС: перед выдачей кредита банки будут проверять экологичность компаний

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    С нового года вступит в силу таксономия Европейского союза (ЕС), которая установит для финансовых учреждений единые правила, направленные на сбережение окружающей среды. Руководитель отдела устойчивого развития Luminor Кадри Вундер объясняет, что означает для компаний закон, который вступит в силу со следующего года.

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