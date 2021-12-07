Новости

dv.ee

7 декабря 2021 в 9:42 Поделиться:









Ответные санкции Беларуси: запрет на импорт товаров и список нежелательных лиц

Александ Лукашенко Фото: SHAMIL ZHUMATOV

Белорусские власти раскрыли перечень ответных санкций против Евросоюза: в скором времени Минск введет запрет на импорт ряда товаров из западных стран, расширит список нежелательных для въезда лиц, а также усилит экономическую интеграцию с Россией.

Читайте также Беларусь планирует ввести ответные экономические санкции против Запада

Ввоз товаров будет запрещен для государств, применяющих «незаконные санкции», нацеленные на «подрыв суверенитета» и «ухудшение благосостояния белорусских граждан», говорится на сайте МИД, сообщает Lenta.

Кроме того, Минск намерен ввести контрсанкции против авиакомпаний из ЕС и Великобритании. По заявлению ведомства, в основе ограничительных мер против «Белавиа» лежит «недобросовестная конкуренция». Власти страны также пообещали укрепить торгово-экономические отношения со странами-участницами Евразийского экономического союза - в их числе Армения, Киргизия и Казахстан, а также с государствами «дальней дуги» (странами Азии, Африки и Латинской Америки).