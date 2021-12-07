  • Поделиться:

    Ответные санкции Беларуси: запрет на импорт товаров и список нежелательных лиц

    Александ ЛукашенкоФото: SHAMIL ZHUMATOV

    Белорусские власти раскрыли перечень ответных санкций против Евросоюза: в скором времени Минск введет запрет на импорт ряда товаров из западных стран, расширит список нежелательных для въезда лиц, а также усилит экономическую интеграцию с Россией.

    Читайте также
    3 декабря 2021
    Беларусь планирует ввести ответные экономические санкции против Запада
    Ввоз товаров будет запрещен для государств, применяющих «незаконные санкции», нацеленные на «подрыв суверенитета» и «ухудшение благосостояния белорусских граждан», говорится на сайте МИД, сообщает Lenta.
    Кроме того, Минск намерен ввести контрсанкции против авиакомпаний из ЕС и Великобритании. По заявлению ведомства, в основе ограничительных мер против «Белавиа» лежит «недобросовестная конкуренция». Власти страны также пообещали укрепить торгово-экономические отношения со странами-участницами Евразийского экономического союза - в их числе Армения, Киргизия и Казахстан, а также с государствами «дальней дуги» (странами Азии, Африки и Латинской Америки).

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Электроэнергия по 1000 евро за мегаватт-час: это не предел, может быть и хуже Но есть надежда, что к весне цены все-таки снизятся
Ответные санкции Беларуси: запрет на импорт товаров и список нежелательных лиц
Elmo Rent предложит новые акции по цене на 24% выше рыночной
Инвестор
Что делать, если инвестиционный портфель не растет?
Рано или поздно у каждого частного инвестора возникает чувство, что его портфель перестает расти. Как оценить ситуацию трезво и провести ревизию инвестиций?
Рано или поздно у каждого частного инвестора возникает чувство, что его портфель перестает расти. Как оценить ситуацию трезво и провести ревизию инвестиций?
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Арно Силлат: слишком много хайпа вокруг Rivian
По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, у компании Rivian (её называют «конкурентом Tesla») нет впечатляющего будущего, т.к. она не предлагает ничего нового. Вместо этого он предлагает обратить внимание на шведскую транспортную компанию.
По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, у компании Rivian (её называют «конкурентом Tesla») нет впечатляющего будущего, т.к. она не предлагает ничего нового. Вместо этого он предлагает обратить внимание на шведскую транспортную компанию.
Все мнения
Эпицентр
Владельцы Versobank окончательно проиграли в суде
Собственники небольшого эстонского банка Versobank AS, у которого три года назад была отозвана лицензия на деятельность, попытались в судебном порядке оспорить постановление о закрытии банка, однако окончательное решение Европейского суда оказалось не в их пользу.
Собственники небольшого эстонского банка Versobank AS, у которого три года назад была отозвана лицензия на деятельность, попытались в судебном порядке оспорить постановление о закрытии банка, однако окончательное решение Европейского суда оказалось не в их пользу.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение