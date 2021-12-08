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8 декабря 2021 в 15:05 Поделиться:









Министерство хочет взыскать с Майлис Репс 120 000 евро

Майлис Репс. Фото: Liis Treimann

В дополнение к обвинению прокуратуры в растрате в личных целях 7500 евро из ведомственного бюджета Министерство образования и науки намерено в рамках гражданского иска взыскать с бывшего министра Майлис Репс 118 819,77 евро, сообщает rus.err.ee.

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"Сумма иска превышает указанный в обвинении прокуратуры ущерб, поскольку подозрение и обвинение включают только присвоение в результате действий правонарушителя, а не весь причиненный государству ущерб и обогащение обвиняемой за счет государственных средств", – прокомментировал суть иска представитель министерства Марко Кайряк из адвокатского бюро Ellex Raidla.

Юридический представитель министерства не пожелал разглашать суть иска, отказавшись комментировать, за что с бывшего министра требуют 120 000 евро, связано ли это с деятельностью советника, в свое время присматривавшего за детьми Репс, и водителя министерства, который их возил на служебном автомобиле.

Предварительное заседание по делу Репс назначено на 7 января, на нем будет оглашен график слушаний. Суть гражданского иска будет обнародована на первом заседании.