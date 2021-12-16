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    Лицензии на мобильную связь 5G в Эстонии получат только три фирмы

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Правительство одобрило постановление о защищенности сетей связи, на основании которого Министерство экономики и коммуникаций выставит в феврале на конкурс три лицензии на строительство в Эстонии сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

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    15 сентября 2021
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    Использование частот в диапазоне 3410-3600 мегагерц будет разделено на три равные части с интервалом по 130 мегагерц, пишет rus.err.ee.
    Проведение данного конкурса неоднократно откладывалось по различным причинам с 2018 года. Решение предложить только три лицензии, вероятно, приведет к ликвидации находящейся в предбанкротном состоянии компании Levikom, которая уже несколько лет связывала все свои надежды с получением такой лицензии.
    Первые три лицензии с высокой вероятностью обеспечат себе три крупнейших работающих в Эстонии телекома - Telia, Elisa и Tele2.

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