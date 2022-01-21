В квартале Ротерманни появится новое офисное здание

Рубль и российская биржа пытаются стабилизироваться после провала

После того, как переговоры России, США и НАТО закончились ничем, российский рубль вместе с местной биржей сильно просели. За последние дни наметилась небольшая стабилизация.

После того, как переговоры России, США и НАТО закончились ничем, российский рубль вместе с местной биржей сильно просели. За последние дни наметилась небольшая стабилизация.