В квартале Ротерманни появится новое офисное здание
Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla
Компания US Real Estate приобрела участок недвижимости по адресу Ахтри, 6 с целью постройки офисного здания, сообщается в пресс-релизе.
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