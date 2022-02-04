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Янно Рийспапп

4 февраля 2022 в 10:14 Поделиться:









Лесопромышленники: Эстония могла бы обрабатывать больше древесины на месте, а не продавать в Скандинавию

Глава Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья Фото: Andras Kralla

Если лесная и деревообрабатывающая промышленность Эстонии вместо экспорта древесины в Северные страны будет больше обрабатывать ее на месте, для Эстонии это будет означать более 300 миллионов евро дополнительно создаваемой добавленной стоимости. Об этом глава Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья заявил на презентации исследования социально-экономического воздействия сектора.

Как сказал на презентации исследования профессор Института экологических материалов и технологий TalTech Яан Керс, сейчас Эстония экспортирует в страны Северной Европы около 3 миллионов кубометров сырья, а именно круглого и рубленого леса. По его словам, стране нужно продвинуться выше в цепочке создания стоимости. В частности, нужно смотреть на напрявления циклической экономики, биоэкономики, а также химического и биологического обогащения ресурсов.