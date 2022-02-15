Министр обороны советует эстонским предпринимателям продолжить работу в Украине

Угроза войны привела к волне распродаж на биржах

Волна распродаж на фондовых рынках, вызванная инфляцией и опасениями по поводу возможных изменений в монетарной политике, на этой неделе усугубилась в связи с угрозой войны между Россией и Украиной, пишет

Волна распродаж на фондовых рынках, вызванная инфляцией и опасениями по поводу возможных изменений в монетарной политике, на этой неделе усугубилась в связи с угрозой войны между Россией и Украиной, пишет