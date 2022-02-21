С экспортом на российский рынок связано не более 2% эстонского ВВП
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Согласно составленному Банком Эстонии анализу, экспорт на российский рынок играет относительно небольшую роль в эстонской экономике, оцениваемую приблизительно в 2% внутреннего валового продукта, передает rus.err.ee.
Размер экспортных связей был оценен в 2% ВВП с учетом как прямых поставок на российский рынок, так и косвенных, когда произведенные в Эстонии компоненты используются в поставляемой в РФ конечной продукции, отметил экономист Банка Эстонии Каспар Оя.
Экономист также отметил, что удельный вес России в эстонском экспорте снизился по сравнению с 2014 годом. Та же тенденция была заметна и после всех предшествовавших экономических и политических кризисов, связанных с Россией.
Согласно проведенному анализу, с Россией через международные цепочки поставок больше всего связан Кипр, где удельный вес РФ как экспортного рынка оценивается в 5% ВВП, а в случае Эстонии и Латвии доля России составляет около 2%.
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