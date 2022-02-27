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    Путин приказал перевести силы сдерживания в режим особого дежурства. В том числе - ядерное оружие

    Президент РФ Владимир Путин. Фото: Shutterstock

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства. В «силы сдерживания» также входит ядерное оружие.

    "Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, – сказал Путин. – Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".
    Согласно справочнику на сайте Минобороны, стратегические силы сдерживания – это "основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного", пишет Русская служба Би-Би-Си.
    Что имеется в виду под "особым режимом" несения боевого дежурства - неизвестно.

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