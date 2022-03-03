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    Грузооборот в Рижском порту может упасть на 30% из-за отказа от грузов из России и Беларуси

    Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

    Прерывание или сокращение грузопотока из России и Беларуси может снизить грузооборот Рижского свободного порта примерно на 30%.

    Об этом пишет латвийский Delfi со ссылкой на интервью представителя порта Лиене Озола агентству LETA.
    По ее словам, анализ прошлогоднего распределения грузов и прогноз на 2022 год дают основания считать, что грузооборот Рижского свободного порта может снизиться примерно на 30%.
    Однако Озола подчеркнула, что сейчас неясно, можно ли будет перемещать товары через границы двух стран в целом, независимо от их происхождения.
    Как сообщалось ранее, страны Европейского Союза рассматривают возможность ограничения территориальных вод стран ЕС для российского судоходства. Однако еще до введения новых санкций латвийский министр транспорта Талис Линкайтс призвал представителей портов и предпринимателей критически оценить, с какими компаниями осуществляется сотрудничество, и четко заявить, что суда, связанные с Россией, не желательны в латвийских портах.

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