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    Адвокатское бюро Sorainen продолжит бизнес в Беларуси

    Основатель адвокатского бюро Sorainen Аку Сорайнен. Фото: Andras Kralla

    Адвокатское бюро Sorainen продолжит бизнес-деятельность в Беларуси. По словам основателя и старшего партнера фирмы Аку Сорайнена, западным компаниям необходима помощь, чтобы выйти с белорусского рынка и разорвать все связи, пишет Äripäev.

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    Сорайнен отмечает, что бюро уже два года помогает местным ИТ-компаниям и западным корпорациям покинуть Беларусь. Потребность в данной услуге возросла после последних президентских выборов в Беларуси, за которыми последовали акции протеста в крупнейших городах страны.
    Компания не планирует покидать белорусский рынок и сейчас, когда Беларусь играет большую роль в войне в Украине: «Мы сделали все возможное, чтобы поддержать наших клиентов и максимально удержать наших сотрудников».
    Белорусское бюро Sorainen работает в Минске уже 14 лет и насчитывает почти 40 сотрудников, которые, по словам основателя компании, «придерживаются западных ценностей».
    «Мы стараемся защитить наших людей, предлагая им работу и поддержку. Мы так же сказали им, что при желании они могут переехать в Прибалтику», - сказал Сорайнен. Он добавляет, что многие белорусы чувствуют, что Россия оккупировала их страну и что они находятся в тяжелом положении.
    Сорайнен отмечает, что компания готова принять на работу и украинских военных беженцев.
    На данный момент санкции практически не отразились на деятельности фирмы: «Нашими клиентами в основном являются местные частные компании, западные корпорации и международные юридические фирмы. Малое количество наших клиентов попало под санкции, и в настоящее время с ними расторгают контракты».
    Сорайнен выразил надежду, что белорусы не присоединяться к российским войскам в войне в Украине: «Искренне надеюсь, что белорусская армия не пойдет в бой».
    Ранее министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть сказал Äripäev, что как Европа, так и Эстония в частности обсуждают, как можно было бы ограничить бизнес в России и Беларуси, а также сотрудничество с действующими там компаниями. Обсуждение дальнейших ограничений продолжится в ближайшие недели, однако Сутть подчеркнул, что санкции будут обязательными для всех эстонских предпринимателей.

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