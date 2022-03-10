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dv.ee

10 марта 2022 в 8:05 Поделиться:









В Эстонии началась заморозка попавших под санкции российских активов

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Эстонии уже началась заморозка попавших под санкции активов российских олигархов и предприятий.

Это займет определенное время из-за необходимости собрать всю информацию о таких активах, в том числе о яхтах и автомобилях, сообщает rus.err.ee.

В бюро данных по отмыванию денег поступило более 30 соответствующих сообщений, и в ближайшие дни их число значительно увеличится.

Тем не менее, по сравнению с другими странами количество российских активов в Эстонии не очень большое.

Имена владельцев замороженного имущества будут опубликованы в ежегоднике Бюро данных по отмыванию денег.