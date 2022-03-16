Война в Украине: стали известны детали плана мирного урегулирования, Украина присоединилась к энергосистеме Европы
Разрушенные в ходе обстрелов жилые здания в Харькове.Фото: Andrew Marienko, AP Photo
Завершается двадцать первый день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости о ситуации вокруг Украины к концу сегодняшнего рабочего дня:
• Делегации Украины и России в настоящее время разрабатывают на переговорах предварительный план мирного урегулирования, состоящий из 15 пунктов
, выяснила Financial Times
. По словам информированных источников, речь в нем идет в том числе о прекращении огня и выводе российских войск с территории Украины, однако Россия готова пойти на это лишь при условии, что Киев объявит о нейтралитете и согласится с ограничениями в отношении своих вооруженных сил. Проект соглашения также предполагает отказ Украины от своих амбиций по вступлению в НАТО и обещание правительства Украины не размещать на своей территории иностранные вооружения и военные базы в обмен на гарантии безопасности со стороны третьих стран, таких как США, Великобритания или Турция.
• Россия призывает США отказаться от поставок вооружений Украине
, сообщает "Интерфакс"
. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном заявил, что продолжение поставок оружия украинской стороне приведет лишь к дальнейшей эскалации военных действий.
• Сегодня российские войска впервые подвергли обстрелу гражданские объекты в Запорожье
. По предварительным данным, жертв нет, передает "Украинская правда"
. Спасательные службы Харькова, в свою очередь, сообщили, что с начала войны в городе погибли по меньшей мере 500 мирных жителей.
• Украина присоединилась к единой энергосистеме Европы ENTSO-E
, став членом так называемого "энергетического Евросоюза", пишет "Экономическая правда"
. Таким образом страна полностью интегрируется с европейским энергетическим рынком - со всеми его преимуществами и недостатками. В частности, украинские производители отныне смогут экспортировать электричество по более высоким ценам в другие страны Европы, однако при этом следует учитывать, что цены на импорт электроэнергии также могут оказаться дороже внутриукраинских.
• Ситуация с купонными платежами по двум выпускам российских долларовых облигаций остается неясной
. Общая сумма платежей, срок которых подошел в среду, составляет 117 млн долларов. Как утверждает министр финансов страны Антон Силуанов, "деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей". В настоящее время российские власти ожидают ответа от министерства финансов США о том, могут ли они осуществлять выплаты по госдолгу с замороженных валютных счетов, сообщает BBC Russian
. Ранее агентство Fitch предупредило, что если Россия попытается провести платежи в рублях, то это будет расценено как дефолт.
• Не исключено, что России уже в скором времени придется сократить добычу нефти на 30%
, что может стать причиной одного из крупнейших кризисов с поставками нефти за последние десятилетия, передает CNN
. Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждает, что Россия, которая является вторым по величине в мире экспортером сырой нефти, может вынужденно ограничить добычу на 3 млн баррелей в сутки уже в апреле, поскольку из-за санкций сокращаются как экспортные объемы, так и внутрироссийский спрос.
• Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова отказаться от импорта российской нефти и газа
, информирует BBC News
. «Это создало бы некоторые проблемы, однако эти проблемы не стали бы критическими», - полагает Науседа. Если верить статистике, еще в 2019 году поставки из России составляли около 63% от общего объема литовского импорта нефти.
• В бегущей строке на телеканале "Украина 24" сегодня днем появилось фальшивое обращение президента Украины Владимира Зеленского
с призывами к украинским военным сложить оружие. Представители канала утверждают, что это дело рук "вражеских хакеров". "Это фейк! Никто сдаваться не собирается", - говорится в заявлении руководства телеканала
.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!