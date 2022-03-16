Война в Украине: российские войска попытались захватить Южноукраинскую АЭС, торги никелем в Лондоне вновь остановлены
Женщина в мариупольской больнице.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo
Идут двадцать первые сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:
• В Брюсселе проходит внеочередная встреча министров обороны стран НАТО
с участием представителей украинского правительства. Министры обсуждают возможности усиления поддержки Украины в войне с Россией, информирует "Европейская правда"
.
• Украина и Россия сигнализируют о "значительном прогрессе", достигнутым в ходе переговоров
, пишет Financial Times
. Как отмечает иностранных дел России Сергей Лавров, появилась "определенная надежда на достижение компромисса". По словам президента Украины Владимира Зеленского, позиции сторон на переговорах звучат "уже более реалистично", нежели ранее, однако для достижения конкретных договоренностей необходимо время.
• Российские военные ведут обстрел из захваченной больницы в Мариуполе
. В настоящее время в больнице находятся около 400 человек персонала, пациентов и жителей близлежащих домов, передает УНИАН
.
• По сведениям министерства обороны Великобритании, российские войска испытывают явные проблемы с продвижением вглубь Украины
- эксперты министерства объясняют это, в частности, особенностями украинского ландшафта. По их словам, подразделения российской армии не готовы к передвижению по бездорожью. Также немаловажную роль в сдерживании российских сил сыграло уничтожение мостов, загодя предпринятое украинской армией. Кроме того, военные аналитики отмечают, что, несмотря на очевидный перевес в авиации, Россия до сих пор не может добиться господства в воздухе, сообщает BBC News
.
• Как пишет "Украинская правда"
, подразделения российской армии попытались прорваться на территорию Южноукраинской АЭС в Николаевской области
. "Была очень большая угроза - туда пытались прорваться, но их отбросили... Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли", - цитирует издание слова руководителя "Энергоатома" Петра Котина. Ранее российские военные взяли под контроль Запорожскую и Чернобыльскую АЭС.
• Сегодня Россия должна выплатить 117 млн долларов по двум выпускам долларовых облигаций
с погашением в 2023 и 2043 годах, напоминает Deutsche Welle
. Международное рейтинговое агентство Fitch уже предупредило, что если Россия попытается провести платежи в рублях, то по истечении 30-дневного периода (grace period) агентство будет считать это дефолтом.
• Несмотря на введенные санкции, ряд западных компаний не в состоянии принудительно закрыть в России действующие под их брендами магазины
, рестораны и отели, поскольку ими оперируют местные фирмы в рамках договоров франшизы, передает BBC News
. Речь идет, в частности, о таких крупных фирмах, как Marks and Spencer, Burger King, Marriott и Accor. Под брендом M&S в России в настоящее время работает 48 магазинов, у Burger King до сих пор открыты порядка 800 ресторанов, у Marriott и Accor в России все еще действуют 28 и 57 гостиниц соответственно.
• Торги никелем на Лондонской бирже металлов сегодня были вновь остановлены
практически сразу после открытия, поскольку цена на никель рухнула ниже установленных биржей дневных лимитов, пишет Financial Times
.
• Руководство крупнейшей немецкой энергетической компании E.ON объявило о своем решении отказаться от дальнейших закупок газа у "Газпрома"
. При этом, как отмечает Reuters
, у E.ON к сегодняшнему дню не было прямых долгосрочных контрактов с российскими производителями газа.
• Центральная избирательная комиссия России начала использовать букву Z
, ставшую символом российского вторжения в Украину, в собственном логотипе, сообщает BBC Russian
.
• Популярный среди бизнес-клиентов мессенджер Slack в связи с санкциями больше не предоставляет свои услуги российским предприятиям
, информирует New York Times
.
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