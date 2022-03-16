Война в Украине: российские войска попытались захватить Южноукраинскую АЭС, торги никелем в Лондоне вновь остановлены

Война в Украине: стали известны детали плана мирного урегулирования, Украина присоединилась к энергосистеме Европы

Завершается двадцать первый день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости о ситуации вокруг Украины к концу сегодняшнего рабочего дня:

Завершается двадцать первый день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости о ситуации вокруг Украины к концу сегодняшнего рабочего дня: