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    44-й день войны в Украине: что вошло в новые санкции, подготовка к битве за Донбасс, Россия признала значительные потери

    Иллюстративное фото.Фото: DIMITAR DILKOFF, Scanpix

    Военное вторжение России в Украину продолжается 44-е сутки. Рассказываем о главных событиях к полудню 8 апреля:

    EC принял пятый пакет санкций. Представители ЕС смогли снять разногласия и приняли пятый пакет санкций против России. Он в точности соответствует тому, как его на этой неделе описала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако важные подробности могут быть в тексте документа, который должны опубликовать в пятницу (для окончательного оформления должна пройти техническая письменная процедура утверждения). “Деловые ведомости” будут следить за развитием событий.
    США расширили санкции против России. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционные списки алмазодобывающую компанию “АЛРОСА", а также АО "Объединенная судостроительная корпорация", ее дочерние компании и восемь членов совета директоров.
    Все физические и юридические лица включены в список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), то есть попали под блокирующие санкции. Это означает, что вся собственность блокируется, а лицам в США запрещаются все операции с ними.
    “Русал” Олега Дерипаски за расследование трагедии в Буче и против войны. "Русал" стала первой российской компанией, выступившей с призывом расследовать военные преступления в Украине. “Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование этого преступления и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны", – говорится в заявлении председателя совета директоров "Русала" Бернарда Зонневельда.
    Компания также призывает "к скорейшему мирному разрешению конфликта, чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни".
    “Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую”. Так описал готовящуюся операцию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в НАТО. "Либо вы поможете нам сейчас - я говорю о днях, а не неделях, - либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди умрут", – предупредил Кулеба. По его словам, битва за Донбасс будет проводиться с "крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники".
    С начала российского вторжения Украина также неоднократно призывала Запад передать ей советские истребители и бомбардировщики, которыми располагают вооруженные силы ряда государств Восточной Европы. Однако руководители нескольких стран НАТО сочли, что такие поставки могут привести к резкой эскалации конфликта и возможному началу прямого военного противостояния Североатлантического альянса с Россией, что чревато Третьей мировой войной, пишет BBC.
    Песков: российская армия несёт значительные потери. Минобороны Украины и Генштаб ВСУ сообщают, что убито уже 19 000 российских солдат. Но Россия обычно не раскрывает потери, в последний раз Генштаб объявил, что погиб 1351 человек, ранены - 3825 военных. В четверг впервые пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал потери “значительными” в эфире телеканала SkyNews.
    - Вы потеряли тысячи солдат, 6 генералов, сотни танков. Это унижение?
    - Нет, это неправильное понимание событий.
    - Хорошо, но вы потеряли тысячи человек?
    - Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия. Но отступление от Киева и Чернигова - это жест доброй воли во время переговоров.

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