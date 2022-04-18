«Нам придется привыкнуть к тому, что цены останутся высокими»
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
По сравнению с мартом 2021 года индекс потребительских цен вырос на 15,2%. По словам профессора макроэкономики Тартуского университета Рауля Эаметса, к высокому уровню цен придется привыкнуть, пишет ERR.
„Роста цен в 10-12 процентов мы не видели очень долгое время. Необходимо принять, что цены стали дороже, и они таковыми и останутся», - подчеркнул Эаметс.
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