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dv.ee

16 мая 2022 в 7:01 Поделиться:









Курсы доллара и евро почти сравнялись

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Курс евро снизился до самого низкого уровня за последние пять лет, вплотную приблизившись к курсу американской валюты.

В настоящее время обменный курс доллара к евро составляет 1,03: основными причинами снижения курса европейской валюты аналитики считают неуверенность на рынках и российское вторжение в Украину, пишет rus.err.ee.

По прогнозам банков HSBC и RBC, курсы доллара и евро сравняются до конца года, и, по сообщению Bloomberg, хедж-фонды уже делают соответствующие ставки.

Укреплению доллара способствует повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США. Между тем к ослаблению евро ведут пессимистичные прогнозы роста европейской экономики, в том числе из-за постепенного отказа от российского газа.