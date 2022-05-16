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    Курсы доллара и евро почти сравнялись

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Курс евро снизился до самого низкого уровня за последние пять лет, вплотную приблизившись к курсу американской валюты.

    В настоящее время обменный курс доллара к евро составляет 1,03: основными причинами снижения курса европейской валюты аналитики считают неуверенность на рынках и российское вторжение в Украину, пишет rus.err.ee.
    По прогнозам банков HSBC и RBC, курсы доллара и евро сравняются до конца года, и, по сообщению Bloomberg, хедж-фонды уже делают соответствующие ставки.
    Укреплению доллара способствует повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США. Между тем к ослаблению евро ведут пессимистичные прогнозы роста европейской экономики, в том числе из-за постепенного отказа от российского газа.

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