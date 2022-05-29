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29 мая 2022 в 12:21 Поделиться:









Потери российской армии в Украине превысили 30 000 человек

К сегодняшнему дню Россия потеряла в Украине более 30 000 военных и свыше 1300 танков, сообщает "Украинская правда".

Согласно информации украинских военных, с начала вторжения российская армия в ходе боев в Украине потеряла уже 1338 танков и 3270 бронемашин. Фото: GENYA SAVILOV, AFP

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России по состоянию на 29 мая с начала войны составили около 30 150 военнослужащих, пишет "Украинская правда"

Кроме того, российская армия к сегодняшнему дню лишилась в ходе боев 1338 танков, 3270 бронемашин, свыше 630 артиллерийских систем, 207 самолетов, 174 вертолетов, 13 кораблей и катеров и 2240 единиц автомобильной техники.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на бахмутском направлении - в настоящее время в районе Лисичанска и Бахмута идут тяжелые бои.

Тем временем продолжается российское наступление на Северодонецк: российская сторона заявляет, что город полностью заблокирован, украинские власти это отрицают, передает BBC Russian

Помимо этого, украинские официальные лица опровергают информацию о том, что российская армия взяла под контроль железнодорожный узел Лиман, расположенный в 60 км от Северодонецка.

Российские военные сегодня также нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Кривом Роге (жертв нет) и обстреляли жилые кварталы Николаева, где есть пострадавшие.