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    Потери российской армии в Украине превысили 30 000 человек

    К сегодняшнему дню Россия потеряла в Украине более 30 000 военных и свыше 1300 танков, сообщает "Украинская правда".

    Согласно информации украинских военных, с начала вторжения российская армия в ходе боев в Украине потеряла уже 1338 танков и 3270 бронемашин.Фото: GENYA SAVILOV, AFP
    По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России по состоянию на 29 мая с начала войны составили около 30 150 военнослужащих, пишет "Украинская правда".
    Кроме того, российская армия к сегодняшнему дню лишилась в ходе боев 1338 танков, 3270 бронемашин, свыше 630 артиллерийских систем, 207 самолетов, 174 вертолетов, 13 кораблей и катеров и 2240 единиц автомобильной техники.
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    Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на бахмутском направлении - в настоящее время в районе Лисичанска и Бахмута идут тяжелые бои.
    Тем временем продолжается российское наступление на Северодонецк: российская сторона заявляет, что город полностью заблокирован, украинские власти это отрицают, передает BBC Russian.
    Помимо этого, украинские официальные лица опровергают информацию о том, что российская армия взяла под контроль железнодорожный узел Лиман, расположенный в 60 км от Северодонецка.
    Российские военные сегодня также нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Кривом Роге (жертв нет) и обстреляли жилые кварталы Николаева, где есть пострадавшие.

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