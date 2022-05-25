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Эльконд Либман

25 мая 2022 в 14:14 Поделиться:









Эльконд Либман: Россия - враг нам навсегда?

Где для подавляющего большинства мира помещается сейчас Россия, не вызывает ни малейшего сомнения. Вопрос в том, что потом, и есть ли те, кто оставил бы ее там навсегда, несмотря ни на что, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. Фото: Лийз Трейманн

На днях на форуме Российского антивоенного комитета в Вильнюсе, возглавляемого такими оппозиционерами-эмигрантами, как Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков и другие, прозвучала идея введения некоего виртуального, на блокчейн-платформе, «паспорта хорошего русского».