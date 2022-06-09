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9 июня 2022 в 8:08 Поделиться:









Президент строительного концерна: осенью рынок стабилизируется

Президент финского строительного концерна YIT Group Маркку Мойланен считает, что Эстония должна гордиться своей экономикой. Фото: Liis Treimann

Президент финского строительного концерна YIT Group Маркку Мойланен верит, что к осени рынок недвижимости и строительство восстановится от бума, и больших трудностей, которых многие опасаются, не возникнет, пишет Äripäev.

«Безусловно, впереди нас ждут еще более трудные времена, но мы также верим, цены на некоторые материалы стабилизируются, а на часть из них даже снизятся. Глобальной проблемой являются инфляция и рост процентных ставок. У нас есть несколько сценариев на осень, но сейчас кажется, что строительный рынок некоторое время переживал бум и теперь возвращается к нормальной жизни», – говорит Мойланен.

Он отмечает, что если все вокруг будут ждать проблемную осень, то в конце концов это станет самоисполняющимся пророчеством: «YIT — крупнейшая строительная компания Финляндии. Если бы мы испугались сейчас, когда причин для этого действительно нет — например, в Эстонии есть спрос на новые квартиры, — то почему мы должны были бы жать на тормоз? Наоборот, мы скорее пытаемся найти новые места для строительства квартир».

Глава YIT Group рассказывает, что компания закупает материалы по всему миру. Стоимость сырья в среднем выросла на 5-10%.

Война в Украине повлияла на деятельность концерна по нескольким направлениям. Во-первых, компании пришлось ускорить продажу российского бизнеса, чтобы максимально быстро и безболезненно выйти с российского рынка. Серьезной проблемой для компании стали доступность материалов и резкий рост цен. Концерну также пришлось искать новые рынки сбыта.

Война сказалась и на чувстве уверенности клиентов. По словам Мойланена, спрос на новые квартиры в Эстонии, особенно в Таллинне, по-прежнему очень высок, но, например, в Финляндии и Литве доверие покупателей жилья ослабло.

«Инфляция в Эстонии выше, чем в Финляндии и в других странах, где ведет деятельность YIT. Однако я смотрю на Эстонию со стороны и думаю, что вы должны собой гордиться. У вас молодая и небольшая экономика, которая работает быстрее, чем экономика Финляндии. Вы найдете выход быстрее, чем финны. Вероятно, что в вашей экономике еще будут трудные времена, но как финн я считаю, что дела у вас идут хорошо и вы справитесь», – уверен предприниматель.