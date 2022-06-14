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    Эстонская металлургическая компания обанкротилась: под сокращение попали десятки человек

    Шведская Sjølund Group приобрела Cutform OÜ в 2018 году, после чего компания была переименована в Sjolund Estonia.Фото: Andras Kralla

    Предприятие металлургической промышленности Sjolund Eesti становится банкротом и сокращает 67 человек, следует из данных Кассы по безработице.

    Член правления компании Гэри Кальювеэ в своих комментариях был лаконичен, заявив, что поскольку процесс еще не завершен, прокомментировать ситуацию не представляется возможным. Он не ответил на вопрос, рассматривался ли какой-либо другой вариант кроме банкротства фирмы.
    По словам Кальювеэ, у компаний металлургической промышленности все еще есть проблемы как с доступностью материалов, так и с высокими ценами. Заводы Sjolund Eesti закрыты уже несколько недель.
    В финансовом году, закончившемся 30 сентября прошлого года, оборот Sjolund Eesti составил 8,84 млн евро, а убыток – 1,6 млн евро. Годом ранее оборот компании составлял почти 10 млн евро, а прибыль — 48 000 евро.
    Шведская Sjølund Group приобрела Cutform OÜ в 2018 году, после чего компания была переименована в Sjolund Estonia.

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