План cоцдемов поднять не облагаемый подоходным налогом минимум обойдется в 150 млн евро
По словам заместителя председателя партии Рийны Сиккут (в центре), увеличение не облагаемого налогом минимума обойдется примерно в 150 млн евро.Фото: Liis Treimann
В ходе коалиционных переговоров социал-демократы хотят достичь договоренности повысить не облагаемый подоходным налогом минимум до 800 евро, что, по словам заместителя председателя партии Рийны Сиккут, обойдется примерно в 150 млн евро.
«Мы считаем, что минимальная заработная плата не должна облагаться налогом. Сейчас минимальная зарплата составляет 654 евро. С учетом инфляции и критериев определения уровня минимальной зарплаты, вполне ожидаемо, что минимальная зарплата в следующие годы стремительно вырастет. Мы хотим увеличить не облагаемый подоходным налогом минимум до 800 евро. Таким образом, это улучшит уровень жизни людей, которые получают низкие зарплаты, и им не придется ходатайствовать о пособиях», – считает Сиккут, чьи слова передает rus.err.ee.
На коалиционных переговорах каждая партия имеет свои приоритеты, которые требуют компромиссов, однако в отношении предлагаемого социал-демократами плана об изменении налоговой системы ни одна партия не устанавливала каких-либо красных линий, сказала Сиккут.
По оценке социал-демократов, если не вносить изменений в ступенчатую систему подоходного налога, то увеличение не облагаемого налогом минимума обойдется примерно в 150 млн евро.
По словам Сиккут, нет смысла предлагать временные пособия на определенный период времени, так как в долгосрочной перспективе люди больше выиграют от увеличения не облагаемого подоходным налогом минимума.
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