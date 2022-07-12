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    Крупнейшие банки Эстонии увеличивают стоимость услуг для частных лиц

    Фото: Andras Kralla, Äripäev

    Два крупнейших розничных банка Эстонии — Swedbank и SEB с разницей в несколько месяцев повысили стоимость услуг для частных лиц. Комиссия за основные типы переводов обойдутся теперь в 5 евро.

    Как передает служба вещания ERR, в Swedbank цены выросли уже 1 июля, прейскурант банка SEB изменится с 1 сентября, в частности в обоих банках возрастет стоимость внутрибанковских платежей — с прежних 2,3 до 5 евро, аналогично будут тарифицироваться другие платежи внутри Эстонии и на территории Европейского Союза.
    «Изменились не все цены, а только те, где увеличились расходы, связанные с предоставлением услуг. Клиентов, которые используют интернет-банк и мобильное приложение, изменения стоимости услуг мало коснутся», — прокомментировал рост цен руководитель отдела обслуживания частных лиц Swedbank Тармо Улла.
    Сумма наличных денег, которую в месяц клиент сможет внести на счет с помощью банковской карточки в банкомате Swedbank, составит теперь 6000 евро, снять можно до 10 000 евро. Стоимость обновления Smart-ID подорожает для совершеннолетних с 5 до десяти евро.

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