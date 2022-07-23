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    Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

    Литва запретила транзит российских строительных материалов и металла после вступления 17 июня санкций Евросоюза, предусматривающих запрет на их сухопутные поставки. Фото: VITALY NEVAR, Scanpix

    Литва сняла запрет на железнодорожные перевозки санкционных товаров между Калининградской областью и остальной территорией России, передает LRT.

    «Клиенты проинформированы, что уже можно везти [...] Если клиенты успеют провезти сегодня, то, возможно, некоторые продукты будут перевезены уже сегодня», – сказал представитель «Литовских железных дорог» Мантас Дубаускас.
    На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область касается только автомобильного транспорта. По железной дороге перевозить санкционные материалы – бетон, древесину и спирт – можно «при осуществлении необходимого контроля». Перевозка военных грузов и продукции двойного назначения запрещена всеми видами транспорта.
    Калининградская область – российский эксклав, граничащий с Литвой и Польшей. Литва запретила транзит российских строительных материалов и металла после вступления 17 июня санкций Евросоюза, предусматривающих запрет на их сухопутные поставки. Россия пригрозила Литве «жёсткими ответными мерами», если та не снимет ограничения. По разным данным, запрет затронул от 15% до половины транзитных грузов.
    Согласно четвёртому пакету санкций Евросоюза, с 17 июня на его территорию запрещено ввозить российские чёрные металлы и сталь, с 10 июля под запрет попали древесина, цемент и спирт, с 10 августа к ввозу запрещаются уголь и другие виды твёрдого ископаемого топлива, с 5 декабря – нефть.

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