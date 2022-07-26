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    Минфин РФ предложил обязать сотрудников российских компаний, живущих за рубежом, платить налоги в России

    Сейчас, если сотрудник российской компании работает из-за рубежа, его доход не считается полученным из российского источника и не облагается налогом в России.Фото: Shutterstock

    Министерство финансов подготовило новый налоговый законопроект. Главное в нем — пункт о налогообложении зарплат, которые российские организации платят сотрудникам, уехавшим за границу, передает The Bell.

    «Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — говорится в сообщении Минфина.
    Сейчас источник трудовых доходов нерезидентов определяется по месту осуществления работы, а не по месту выплаты зарплаты. То есть, если человек работает на российскую компанию, но находится при этом за границей, его доход не считается полученным из российского источника и не должен облагаться налогом в России. Если предложения Минфина будут приняты, по всей видимости, с зарплаты придется платить налоги в России, а если вы нерезидент — то по ставке 30%.
    Если предложение Минфина РФ станет нормой, в России с таких доходов будут удерживать 30% НДФЛ для нерезидентов вместо 0%, подтвердили The Bell в консалтинговой компании Б1 (бывший российский EY).

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