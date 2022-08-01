159-й день войны в Украине: ЕС запретил импорт российского угля, первое судно с зерном вышло из Одесского порта

Импорт крепкого алкоголя в Россию сократился на 35%

Как сообщает «Коммерсант», за первые шесть месяцев 2022 года импорт крепких напитков на территорию России сократился почти на 35%, виски — чуть ли не на 50%.

Как сообщает «Коммерсант», за первые шесть месяцев 2022 года импорт крепких напитков на территорию России сократился почти на 35%, виски — чуть ли не на 50%.