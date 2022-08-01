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    159-й день войны в Украине: ЕС запретил импорт российского угля, первое судно с зерном вышло из Одесского порта

    В направлении Бахмута идут боевые действия.Фото: Scanpix

    Идет 159-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 1 августа.

    Россия пытается захватить город Бахмут (Донецкая область) и делает небольшие продвижения на этом направлении, идут боевые действия. По сообщению Генштаба ВСУ, россияне имели частичные успехи при продвижении на Авдеевку (Донецкая область) и совершили неудачные попытки штурма в направлении Песков и Каменки.
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Сводки Минобороны РФ пока нет, вчера оно сообщало об убийстве 350 солдат ВСУ.
    Три человека погибли, 20 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    В Николаеве в результате обстрела погиб бизнесмен Алексей Вадатурский, занимавший 24-й место в списке Forbes.
    В некоторых районах оккупированного Лисичанска нет света и воды.
    Первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
    В ЕС вступил в силу запрет на импорт российского угля.
    Россия намерена сделать из «Азовстали» технопарк, утверждает замглавы правительства России Марат Хуснуллин.

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