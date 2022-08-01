159-й день войны в Украине: ЕС запретил импорт российского угля, первое судно с зерном вышло из Одесского порта

Девелоперы: «удар молнии» по рынку недвижимости был бы очень кстати
Цены на жилье поднялись в Эстонии до такого уровня, что многие покупатели уже не в силах ничего приобрести. Рынок в настоящее время держится за счет сильного дефицита, однако осенью может наступить некоторое облегчение, предполагают ведущие игроки местного рынка недвижимости.
Цены на жилье поднялись в Эстонии до такого уровня, что многие покупатели уже не в силах ничего приобрести. Рынок в настоящее время держится за счет сильного дефицита, однако осенью может наступить некоторое облегчение, предполагают ведущие игроки местного рынка недвижимости.