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    «300 водителей и ни одного грузовика»: полочные компании препятствуют бизнесу литовских автоперевозчиков

    Нанятые полочными компаниями сотрудники получают литовский вид на жительство и разрешение на работу, однако в действительности чаще всего трудятся в Германии и Бельгии. Фото: trans.info

    Зарегистрированные в Литве полочные компании все чаще нанимают водителей-дальнобойщиков из третьих стран. Они получают вид на жительство и разрешение на работу в Литве, а затем уезжают работать на немецкие и бельгийские компании. Перевозчики подчёркивают, что из-за данных схем литовские предприниматели могут остаться без работников, пишут Logistikauused.

    По словам генерального секретаря литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков (LINAVA) Зенонаса Буйвидаса, большое количество граждан третьих стран, которые получили разрешение на работу в Литве, на самом деле работают в таких странах, как Германия и Бельгия, и водят грузовики, зарегистрированные в этих странах. Нанимающие же их изначально полочные компании в действительности являются посредниками, не имеющими ни собственных грузовиков, ни лицензии на международные автомобильные перевозки.
    «К сожалению, такие схемы набирают обороты, и количество таких компаний растет», – признает Буйвидас.
    Он подчеркивает, что при выдаче временного вида на жительство в Литве иностранный гражданин должен подать заявление, приложив туда документы, подтверждающие намерение жить и работать в стране. Временный вид на жительство не выдается в том случае, если по факту гражданин третьей страны планирует жить и работать в другой стране ЕС.
    В ассоциации отмечают, что из-за схем миграционная квота заполняется очень быстро, и местные автоперевозчики не могут нанять необходимых им работников. В 2022 году квота на трудоустройство водителей из третьих стран в Литве составляет 16 000 человек, из которых на данный момент свободно 3000.
    Генсекретарь LINAVA объясняет, что бывают случаи, когда в одной компании работает по 200-350 водителей, при этом у самой фирмы нет ни одного грузовика:
    «У таких компаний часто нет лицензии на перевозку грузов, а количество водителей составляет несколько сотен. Никто не проверяет, достаточно ли у них финансовых средств, соблюдают ли они требования режима труда и отдыха, а также другие правила ЕС, регулирующие перевозку грузов и пассажиров».

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