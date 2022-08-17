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    НТД: До вступления в силу российских санкций эстонские предприятия запаслись древесиной

    Временный взлёт количества импортированной древесины вызвал позитивные изменения в размере уплаченных таможенных пошлин.Фото: Liis Treimann

    10 июля закончился переходный период и 11 июля в силу вступили санкции Европейской комиссии на запрет ввоза в Евросоюз древесины из России. В период с 1 по 10 июля предприятия в полную силу использовали последнюю возможность, что незамедлительно отразилось на объёме ввозимого товара: 77 700 тонн древесины было ввезено в течение десяти дней июля; для сравнения – за весь июнь было ввезено 75 500 тонн древесины.

    «Статистический рост объёма импорта древесины объясняется очень легко – предприятия ввозили товар в количестве, максимально разрешённом договорами; предприятия стремились импортировать как можно больше товара до вступления в силу запрета», – прокомментировала происходящее руководитель сферы таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.
    Временный взлёт количества импортированной древесины вызвал позитивные изменения в размере уплаченных таможенных пошлин: в июле в государственный бюджет поступило 11,9 миллионов евро, что на 3,8 миллиона больше, чем в июне.
    С 11 июля 2022, с момента вступления в силу санкционных ограничений, в Эстонию не импортируется древесина не только из Российской Федерации и Белоруссии, но и из Азербайджана и Казахстана. Таможня всегда проверяет страну происхождения товара и в случае возникновения подозрений запрашивает подтверждения непосредственно из страны происхождения конкретного товара, сотрудничая при этом с таможнями стран-производителей.
    Налогово-таможенный департамент публикует ежемесячно статистику о количестве импортируемого товара по разделам наиболее часто импортируемых товаров или товаров, на которые наложены особые санкционные ограничения. С данными статистики можно ознакомиться здесь; эти данные обновляются в течении первой недели каждого месяца.

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