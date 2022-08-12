До введения полного эмбарго эстонские фирмы запаслись российской фанерой

В последние месяцы среди эстонских деревообработчиков все чаще были слышны разговоры о том, что до введения полного эмбарго некоторые местные предприятия успели забить свои склады дешевой российской древесиной. Статистика Налогово-таможенного департамента не подтверждает это напрямую. Известно, однако, что объемы ввоза в Эстонию российской фанеры выросли в июне в четыре раза.

Компания Puumarket перестала ввозить древесину из России за несколько месяцев до введения полного эмбарго. Фото: Лийз Трейманн

Обобщенные статистические данные свидетельствуют о том, что объемы ввоза российской и белорусской древесины действительно несколько увеличились в июне, но при этом импорт из России и Беларуси с начала войны в Украине в целом оказался чуть меньше, нежели годом ранее.