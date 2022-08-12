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    До введения полного эмбарго эстонские фирмы запаслись российской фанерой

    В последние месяцы среди эстонских деревообработчиков все чаще были слышны разговоры о том, что до введения полного эмбарго некоторые местные предприятия успели забить свои склады дешевой российской древесиной. Статистика Налогово-таможенного департамента не подтверждает это напрямую. Известно, однако, что объемы ввоза в Эстонию российской фанеры выросли в июне в четыре раза.

    Компания Puumarket перестала ввозить древесину из России за несколько месяцев до введения полного эмбарго.Фото: Лийз Трейманн
    Обобщенные статистические данные свидетельствуют о том, что объемы ввоза российской и белорусской древесины действительно несколько увеличились в июне, но при этом импорт из России и Беларуси с начала войны в Украине в целом оказался чуть меньше, нежели годом ранее.

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    В последние месяцы среди эстонских деревообработчиков все чаще были слышны разговоры о том, что до введения полного эмбарго некоторые местные предприятия успели забить свои склады дешевой российской древесиной. Статистика Налогово-таможенного департамента не подтверждает это напрямую. Известно, однако, что объемы ввоза в Эстонию российской фанеры выросли в июне в четыре раза.
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